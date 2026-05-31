Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Kim Min-Jae geri dönüyor!

Olağanüstü genel kurula kilitlenen Fenerbahçe'de, bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer yandan da gelecek sezonun iddialı kadrosu için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğu için yarışacak olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek için rotayı tanıdık bir yıldıza çevirdiği ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM YENİDEN KİM MİN-JAE

Her iki başkan adayının da kurmayları, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi kadroya katmak için harekete geçti. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bizzat tecrübeli savunmacı ile birer ön görüşme gerçekleştirdiği ve taraflar arasında transfer için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran yıldız ismin yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali camiada büyük bir heyecan yarattı.

BAYERN MÜNİH'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Güney Koreli oyuncu cephesiyle pürüzleri gideren başkan adaylarının, Bayern Münih ile resmi pazarlık masasına oturmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Alman devinin, gözden çıkardığı başarılı stoper için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Seçimi kazanacak olan adayın, Bavyera ekibiyle kıran kırana bir bonservis pazarlığına girişmesi bekleniyor.