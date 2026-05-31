SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Kim Min-Jae geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik olağanüstü seçim öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Bayern Münih forması giyen eski yıldız Kim Min-Jae ile prensip anlaşmasına vardı. Alman devinin belirlediği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası: Kim Min-Jae geri dönüyor!
Emre Şen
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Olağanüstü genel kurula kilitlenen Fenerbahçe'de, bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer yandan da gelecek sezonun iddialı kadrosu için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğu için yarışacak olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek için rotayı tanıdık bir yıldıza çevirdiği ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM YENİDEN KİM MİN-JAE

Fenerbahçe de yılın transfer bombası: Kim Min-Jae geri dönüyor! 1

Her iki başkan adayının da kurmayları, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi kadroya katmak için harekete geçti. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bizzat tecrübeli savunmacı ile birer ön görüşme gerçekleştirdiği ve taraflar arasında transfer için prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran yıldız ismin yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali camiada büyük bir heyecan yarattı.

BAYERN MÜNİH'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe de yılın transfer bombası: Kim Min-Jae geri dönüyor! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Güney Koreli oyuncu cephesiyle pürüzleri gideren başkan adaylarının, Bayern Münih ile resmi pazarlık masasına oturmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Alman devinin, gözden çıkardığı başarılı stoper için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Seçimi kazanacak olan adayın, Bavyera ekibiyle kıran kırana bir bonservis pazarlığına girişmesi bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...
Galatasaray'dan Icardi'ye son söz: "Ya kabul et, ya git"Galatasaray'dan Icardi'ye son söz: "Ya kabul et, ya git"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kim min-jae
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.