Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...

Avrupa transfer piyasasında Victor Osimhen depremi yaşanıyor. Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Nijeryalı süperstar için Arsenal ve PSG karşı karşıya gelirken, Fransız devinin masaya koyduğu 120 milyon Euro artı takas içeren çılgın teklif dudak uçuklattı.

Emre Şen
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'nın dev kulüpleri arasındaki rekabet giderek alevleniyor. Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa'ya damga vuran, gösterdiği üst düzey performansla dünya futbolunun en değerli santrforlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan Victor Osimhen, devlerin bir numaralı hedefi konumunda. Sarı-kırmızılı ekipte fırtınalar estiren Nijeryalı golcü için İngiltere ve Fransa cephesinden sıcak haberler geliyor.

ARSENAL VE PSG KARŞI KARŞIYA

Hücum hattını dünya çapında elit bir golcüyle güçlendirmek isteyen Premier Lig devi Arsenal ile Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası yeni bir süperstar arayışına giren Paris Saint-Germain (PSG), Victor Osimhen transferinde karşı karşıya geldi. İki dev kulübün de 25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini bitirmek için Galatasaray ve oyuncu cephesiyle temaslarını sıklaştırdığı, kıran kırana bir transfer savaşına girdiği öğrenildi.

PSG'DEN DUDAK UÇUKLATAN PAKET: 120 MİLYON EURO + TAKAS

Bu dev transfer yarışında Fransız ekibi PSG'nin bir adım öne geçmek adına tarihi bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre; Paris temsilcisi, rekor bir teklifle masaya oturdu. PSG yönetiminin, Galatasaray'da harikalar yaratan Osimhen için tam 120 milyon Euro nakit paranın yanı sıra kadrodan yıldız bir oyuncuyu da takas olarak sunduğu belirtildi. Avrupa futbolunu sarsan bu devasa teklife verilecek yanıt, yılın transferinin kaderini belirleyecek.

