Galatasaray'dan Icardi'ye son söz! Ya 4 milyon Euro'yu kabul et ya da git...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi en büyük soru işareti olan Mauro Icardi'nin geleceği kritik bir eşiğe geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunduğu Arjantinli golcüden henüz beklenen olumlu cevap gelmedi. Sürecin uzaması taraftarları endişelendirirken, taraflar arasındaki pazarlıklarda kılıçlar çekildi.

JAPONYA'DAN DÖNDÜ, ZAM BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu şartları değerlendiren ve karar aşamasında olan Mauro Icardi'nin, Japonya'daki tatilini yarıda keserek sürpriz bir şekilde İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'a ayak basan tecrübeli futbolcunun, yönetimden kendisine sunulan rakamı yukarı çekmesini ve teklifi artırmasını beklediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN NET REST: TEKLİF ARTMAYACAK

Ancak Galatasaray cephesinde Icardi'nin bu beklentisine karşılık verilmeyecek gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, mali disiplini bozmamak adına ekstra bir girişimde bulunmayacağı ve fiyat artışına gitmeyeceği öğrenildi. Yönetimin masaya koyduğu yıllık 4 milyon Euro maaş içeren 1+1 yıllık kontrat teklifinin "son teklif" olduğu bildirildi. Arjantinli yıldızın bu şartları kabul etmemesi durumunda takımla yollarının kesin olarak ayrılacağı vurgulandı.