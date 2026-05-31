SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Icardi'ye son söz! Ya 4 milyon Euro'yu kabul et ya da git...

Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen ve maaşında artış bekleyen Mauro Icardi, Japonya tatilini kesip İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı yönetim ise Arjantinli yıldıza resti çekti: "1+1 yıllık teklif artmayacak."

Galatasaray'dan Icardi'ye son söz! Ya 4 milyon Euro'yu kabul et ya da git...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da yeni sezon öncesi en büyük soru işareti olan Mauro Icardi'nin geleceği kritik bir eşiğe geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunduğu Arjantinli golcüden henüz beklenen olumlu cevap gelmedi. Sürecin uzaması taraftarları endişelendirirken, taraflar arasındaki pazarlıklarda kılıçlar çekildi.

JAPONYA'DAN DÖNDÜ, ZAM BEKLİYOR

Galatasaray dan Icardi ye son söz! Ya 4 milyon Euro yu kabul et ya da git... 1

Sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu şartları değerlendiren ve karar aşamasında olan Mauro Icardi'nin, Japonya'daki tatilini yarıda keserek sürpriz bir şekilde İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'a ayak basan tecrübeli futbolcunun, yönetimden kendisine sunulan rakamı yukarı çekmesini ve teklifi artırmasını beklediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN NET REST: TEKLİF ARTMAYACAK

Galatasaray dan Icardi ye son söz! Ya 4 milyon Euro yu kabul et ya da git... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ancak Galatasaray cephesinde Icardi'nin bu beklentisine karşılık verilmeyecek gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, mali disiplini bozmamak adına ekstra bir girişimde bulunmayacağı ve fiyat artışına gitmeyeceği öğrenildi. Yönetimin masaya koyduğu yıllık 4 milyon Euro maaş içeren 1+1 yıllık kontrat teklifinin "son teklif" olduğu bildirildi. Arjantinli yıldızın bu şartları kabul etmemesi durumunda takımla yollarının kesin olarak ayrılacağı vurgulandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...Victor Osimhen'e dudak uçuklatan rakam! PSG'den tarihi teklif: 120 Milyon Euro ve takas...
Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen kalecisi ZengaDünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen kalecisi Zenga
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.