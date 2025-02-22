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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek fırtınası! Avrupa devleri peşine takıldı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2025 20:04
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Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Oyuncuyu iki Avrupa devinin yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek fırtınası! Avrupa devleri peşine takıldı

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'de başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerde aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerini peşine taktı.

ALMAN KULÜPLERİ HAREKETE GEÇTİ!

19 yaşındaki başarılı stoperi özellikle Alman kulüpleri transfer etmek için harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Anderlecht ile deplasmanda oynanan maçta Bayer Leverkusen ve Bayern Münih yetkililerinin tribünden genç oyuncuyu izlediği öğrenildi. İki kulüp yetkililerinin de genç oyuncu için olumlu rapor verdikleri belirtildi.

Anderlecht maçında takımının ikinci golünü atan Yusuf Akçiçek sezon boyunca iki kulüp tarafından izlenecek. Bayer Leverkusen ve Bayern Münih scoutlarının sezon sonunda astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Genç stoper, Anderlecht maçından sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti. Genç oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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fenerbahçe mourinho
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