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  4. Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Türkiye rekoru kırdı! %3566'lık inanılmaz artış...

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Türkiye rekoru kırdı! %3566'lık inanılmaz artış...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.03.2025 16:34
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle inanılmaz bir gelişim gösteren Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değerinde sıçrama yaşandı. Daha önceki bonservis bedelinden %3566'lık oranla artış gösteren Yusuf Akçiçek, bu alanda Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Türkiye rekoru kırdı! %3566'lık inanılmaz artış...
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli genç oyuncular listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'in bonservisi müthiş bir şekilde arttı. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti ve en büyük artışı Yusuf Akçiçek'e verdi.

ZİRVEDE YUSUF AKÇİÇEK VAR

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Süper Lig'de yapılan son güncellemelerin ardından bonservisi en fazla artan oyuncu Yusuf Akçiçek oldu.

%3566'LIK ARTIŞ

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Geçmiş piyasa değeri 150 bin Euro olan Yusuf Akçiçek, güncellemeyle birlikte 5.5 milyon Euro'ya fırladı. Yüzde %3566'lık bir artışa tekabül eden bu rakam Türkiye rekoru kırdı. Daha önce böyle bir sıçramayı ilk kez yapan Türk oyuncu olan Yusuf Akçiçek'i Avrupa'dan izleyen takımlar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Yusuf Akçiçek
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