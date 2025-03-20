Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Türkiye rekoru kırdı! %3566'lık inanılmaz artış...

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli genç oyuncular listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'in bonservisi müthiş bir şekilde arttı. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti ve en büyük artışı Yusuf Akçiçek'e verdi.

ZİRVEDE YUSUF AKÇİÇEK VAR

Süper Lig'de yapılan son güncellemelerin ardından bonservisi en fazla artan oyuncu Yusuf Akçiçek oldu.

%3566'LIK ARTIŞ

Geçmiş piyasa değeri 150 bin Euro olan Yusuf Akçiçek, güncellemeyle birlikte 5.5 milyon Euro'ya fırladı. Yüzde %3566'lık bir artışa tekabül eden bu rakam Türkiye rekoru kırdı. Daha önce böyle bir sıçramayı ilk kez yapan Türk oyuncu olan Yusuf Akçiçek'i Avrupa'dan izleyen takımlar bulunuyor.