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Fenerbahçe'de Yves Bissouma'nın alternatifi belli oldu! Wilfred Ndidi serbest kalma maddesi ile direkt transfer olabilir...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, gündeme Wilfred Ndidi geldi. Nijeryalı orta saha için Fenerbahçe, Leicester’a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Yves Bissouma'nın alternatifi belli oldu! Wilfred Ndidi serbest kalma maddesi ile direkt transfer olabilir...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de orta saha transferi için gündeme bir çok isim gelirken, İngiliz kulübü Tottenham’ın yıldız oyuncusu Yves Bissouma için girişimler olmuştu. Bu girişimlerden net bir sonuç alamayan Fenerbahçe gözünü İngiltere Premier Lig’inden geçtiğimiz sezon düşen Leicester’ın yıldız ismi Wilfred Ndidi’ye dikti. Africa Foot'taki haberde; Sarı-lacivertli ekibin birçok Avrupa kulübü ile birlikte Ndidi'yi yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

BISSOUMA’NIN ALTERNATİFİ OLDU!

Fenerbahçe de Yves Bissouma nın alternatifi belli oldu! Wilfred Ndidi serbest kalma maddesi ile direkt transfer olabilir... 1

Teknik direktör Jose Mourinho’nun birinci önceliğinin Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu öğrenilirken, transfer maliyetinin 20 milyon eurolara çıkması bu transferi zorlaştıran etkenler arasında gösteriliyor. Bissouma’nın olmama ihtimaline karşı, birbirinden farklı profillere sahip olmasına rağmen, Fenerbahçe yönetimi küme düşen Leicester’ın yıldız ismi Wilfred Ndidi’yi gözüne kestirdi.

SERBEST KALMA BEDELİ VAR!

Fenerbahçe de Yves Bissouma nın alternatifi belli oldu! Wilfred Ndidi serbest kalma maddesi ile direkt transfer olabilir... 2

Yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezon Leicester’ın küme düşmüş olması sebebiyle sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu ve bu rakamın 10 milyon euro civarında olduğu bilgisi öğrenildi. Bunu öğrenen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho’nun da ‘olur’ raporu sonrası transferde harekete geçtiği ve yakın zamanda transfer için İngiltere seferine çıkacağı bildirildi.

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