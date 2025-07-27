Fenerbahçe'den 32.5 Milyon Euro'luk devrim niteliğinde karar!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor, camiada deprem etkisi yarattı. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı özel görüşmede Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'in performanslarını yetersiz bulduğunu ve bu oyuncuların takımdan ayrılabileceğini belirtti. Bu üç oyuncunun toplam maliyetinin 32.5 milyon Euro olması, kararın vahametini daha da artırıyor.

MOURINHO NEŞTERİ VURUYOR

Mourinho'nun bu ani kararı, transfer stratejisinde köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyallerini veriyor. Özellikle Amrabat'ın orta sahadaki performansı, beklentilerin altında kalmış ve Mourinho'nun eleştirilerine hedef olmuştu. Diego Carlos'un savunmadaki uyum sorunları ve Mimovic'in hücum hattındaki etkisizliği de Portekizli teknik adamın gözünden kaçmadı.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporunu dikkate alarak hızlı bir şekilde harekete geçti. Oyuncularla görüşmelerin başlatıldığı ve potansiyel taliplerin araştırıldığı belirtiliyor. Ancak, bu oyuncuların yüksek maliyetleri, transfer sürecini zorlaştırabilir. Özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmekte zorlanılabileceği ve oyuncuların değerinin altında bir fiyata satılma ihtimali üzerinde duruluyor.