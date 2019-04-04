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Fenerbahçe'den 4 Nisan protestosu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.04.2019 22:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçının ardından Rize-Trabzon yolunda futbol takımını taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyı protesto etti.

Fenerbahçe'den 4 Nisan protestosu

Sarı-lacivertli kulüp, 4. yıl dönümünde saldırıyı protesto etmek amacıyla tüm yayın organlarını siyah renkle kapattı. Sosyal medya hesaplarını askıya alan sarı-lacivertliler, Fenerium online satış sitesini kapatırken, kulübün resmi internet sitesine erişimi de kesti. Ayrıca, Ülker Stadı'nın altında bulunan Fenerium mağazası kapatılırken, camlarına siyah örtü çekildi. Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis için Yoğurtçu Parkı'na dikilen heykellerin üstü protesto kapsamında kapatılırken, FB TV yayını da kesildi.

Öte yandan FB TV'nin yayınının kesilmesi esnasında sinyal yok görselinin efektinin altındaki şeritte bulunan kırmızı rengin, lacivert olarak değiştirilmesi dikkati çekti.

YAYINLAR 19.07'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin iletişim organlarında yayınlar saat 19.07'de başladı. FB TV ve sosyal medyada yayımlanan videoda, 4 Nisan 2015'te yapılan silahlı saldırıya vurgu yapılarak, "Teslim olmak sana göre değil, hatırla. Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENER OL PROJESİNİN STARTI VERİLDİ
İletişim organlarının tekrar yayına geçmesiyle, Fenerbahçe Kulübü için çok önemli olan "Fener Ol" projesi başladı.

"Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL" mesajıyla projenin startı verildi.

4 DESTEK YÖNETİMİ
Fenerbahçe Kulübü, saat 19.07'de başlayan "Fener Ol" projesine katılmak için taraftarların kullanacağı 4 yöntemi açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek. EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılabilecek.

SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kulübe her bir mesaj için 20 lira katkıda bulunacak.

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Fenerbahçe 4 Nisan

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