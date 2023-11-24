SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür!

Fenerbahçe'den 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür!

24.11.2023 19:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, ortak bildiri imzalayarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet eden kişilere teşekkür mesajı yayımladı. 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür eden sarı - lacivertlilerin yazısında, "Fenerbahçemize güç olan, sarı-lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, ortak bildiri imzalayarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet eden 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür etti.

AA-20230204-30168473-30168461-FENERBAHCE_KULUBU_YUKSEK_DIVAN_KURULU_TOPLANTISI_BASLADI (Large)

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında mücadele verdiği vurgulanarak "Futbol takımımızın sahada armamız uğruna verdiği mücadele ve kulübümüzün Fenerbahçe’ye yapılan adaletsizlikler için ortaya koyduğu duruş, bu sezon milyonlarca Fenerbahçeli'nin geri dönülmez gerçeği olarak yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.

AA-20230204-30170009-30170002-FENERBAHCE_KULUBU_YUKSEK_DIVAN_KURULU_TOPLANTISI (Large)

Açıklamada, 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür edilerek şunlar söylendi:

"Tüm bu gündem doğrultusunda her şeyin farkında ve Fenerbahçe’nin yanında olarak gerçekleri haykıran, 'Fenerbahçe’nin ve ortaya koyduğu mücadelenin yanındayız!' diyen, bir yumruk olup Fenerbahçemize güç olan, sarı-lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz. Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan öteye gitmez."

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatının Başkan Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüpte başkan ve yönetici olarak daha önce görev alan 43 isim, imzaladıkları ortak bildiriyle İbanoğlu'nu istifaya davet etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisini öldüren atlet, şartlı tahliye edilecek!Sevgilisini öldüren atlet, şartlı tahliye edilecek!
Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekti! Konu çözüldüFenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekti! Konu çözüldü
Ünlü futbolcu, gözaltına alındı!Ünlü futbolcu, gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe teşekkür paylaşım da, kulübün
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler

Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekti! Konu çözüldü

Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekti! Konu çözüldü

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.