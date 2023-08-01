SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması! 'Mağazalarımızda...'

Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması! 'Mağazalarımızda...'

01.08.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerium, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol A Takımı ürünlerinin 5 yıldızlı olarak üretilmesine ve satılmasına devam edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu’nda yeni sezonda oynanacak resmi karşılaşmalarda yıldızsız formayla çıkılacağını açıklaması sonrası, sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik Fenerbahçe Spor Kulübü lisanslı taraftar ürünleri mağazası Fenerium’dan açıklama geldi.

b0967d6a4967fffe781e1b62c436c1c5

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2023-2024 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan bir bomba daha!Galatasaray'dan bir bomba daha!
F.Bahçe'nin en genç kaptanıydı! İmza attı...F.Bahçe'nin en genç kaptanıydı! İmza attı...
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti!Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe yeni sezon verildi devam edecek da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.