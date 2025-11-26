SPOR

Fenerbahçe'den 6 milyar liralık hamle! Kasa para dolacak

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Emre Şen

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

FENERBAHÇE DETAYLARI AÇIKLADI

Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

