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Fenerbahçe'den 60 bin renkli bardak ile Atatürk portresi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için dev bir Atatürk portresi hazırladı. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu’ndan oluşan gönüllüler, 60.000 adet farklı renklerde bardak ile, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Atatürk portresi hazırladı.

Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs öncesi büyük beğeni toplayan bir Atatürk portresi hazırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hazırlanan portre için onlarca gönüllü görev yaptı ve 60.000 farklı renkte bardak ile dev bir Atatürk portresi hazırladı.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Gazi Mustafa Kemal Atɑtürk’ün 19 Mayıs 1919’dɑ Samsun’dɑn bɑşlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurttɑ dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. İşgal güçleri karşısında verilen bu çetin çaba sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en yüce görevidir.

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Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, birlikte dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. 60.000 adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Atamız’ın portresinden oluşan muhteşem bir görsel oluşturuldu.

Atamız’ın Cumhuriyeti kurma yolunda attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919 bağımsızlık hareketi ruhunu bugünde yaşatmak için, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu’ndan oluşan gönüllüler, 60.000 adet farklı renklerde bardak ile, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Atamız’ın portresini oluşturmuştur. Tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son bardağı koyarak Atamız’ın portresini tamamlamıştır.

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60.000 renkli bardakla Atamız’ın portesinden oluşan görselin bitiminde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu birlikte marşlar ve şarkılar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe atatürk 19 Mayıs

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir GS li olarak emeği geçenlere canı gönülden takdir ve teşekkür ederim.HELAL olsun.
Ulan başka iş kalmadı ıvır zıvır işlerle uğraşıyonuz
Bazen şaşırtıyorsun bizleri Fenerbahçe tebrik ediyorum düşünenlerı
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