Fenerbahçe'den 60 bin renkli bardak ile Atatürk portresi!

Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs öncesi büyük beğeni toplayan bir Atatürk portresi hazırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hazırlanan portre için onlarca gönüllü görev yaptı ve 60.000 farklı renkte bardak ile dev bir Atatürk portresi hazırladı.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Gazi Mustafa Kemal Atɑtürk’ün 19 Mayıs 1919’dɑ Samsun’dɑn bɑşlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurttɑ dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. İşgal güçleri karşısında verilen bu çetin çaba sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en yüce görevidir.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, birlikte dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. 60.000 adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Atamız’ın portresinden oluşan muhteşem bir görsel oluşturuldu.