Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye, Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajı geldi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
(İHA)
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