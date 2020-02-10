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Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye, Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

(İHA)

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Fenerbahçe ahmet nur çebi Beşiktaş

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