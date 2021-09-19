SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması

19.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, bugün oynanacak olan Başakşehir maçının VAR hakemi Ali Şansalan hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Ali Şansalan açıklaması

Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da oynanacak olan Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Ali Şansalan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır.
Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.
İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km’nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan’ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.
Antalya’da oynanan, 19.00’da başlayıp 20.45’te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul’a seyahat etmiş bir hakemin;
fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri üretmektedir.
Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur.
İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.
Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus’un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.
Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor;
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyorSivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Mesut Özil, hangi partiye oy vereceğini açıkladıMesut Özil, hangi partiye oy vereceğini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması

Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet

Beşiktaş'ın rakibinden 9 gollü galibiyet

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.