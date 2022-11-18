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Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Taraftara net bir mesaj verilecek...

18.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dönemde performansı eleştirilen Altay Bayındır'a ilk önce Jorge Jesus sahip çıkmıştı. Genç kalecinin iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Jesus, taraftarlardan sabır istemişti. Kimseyi ıslıklamamaları söyleyen tecrübeli teknik adam, Altay'ın arkasında olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu hamlenin ardından Fenerbahçe yönetiminden Altay Bayındır'a yeni sözleşme teklifi gitti.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Taraftara net bir mesaj verilecek...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Türk kaleciler arasında en potansiyelli isimlerden biri olan Altay'a zamlı bir sözleşme önerilerek ona güvenildiği ispatlanmış olacak.

TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI

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Bu sezon gösterdiği performansla taraftarla yıldızı barışmayan Altay Bayındır, Kadıköy'de oynanan mücadelelerde ıslıklanmıştı. Jorge Jesus'tan bu olay sonrası taraftara çok sert tepki gelmiş ve oyuncusuna sahip çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DEN HAMLE GELDİ

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Fenerbahçe'den de Altay Bayındır'a flaş bir hamle geldi. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay'a teklifte bulundu. Şu an 4.5 milyon TL kazanan Altay, yeni sözleşmesini kabul etmesiyle birlikte 18 milyon TL garanti maaş alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır fenerbahçe

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