Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Taraftara net bir mesaj verilecek...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Türk kaleciler arasında en potansiyelli isimlerden biri olan Altay'a zamlı bir sözleşme önerilerek ona güvenildiği ispatlanmış olacak.

TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarla yıldızı barışmayan Altay Bayındır, Kadıköy'de oynanan mücadelelerde ıslıklanmıştı. Jorge Jesus'tan bu olay sonrası taraftara çok sert tepki gelmiş ve oyuncusuna sahip çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DEN HAMLE GELDİ

Fenerbahçe'den de Altay Bayındır'a flaş bir hamle geldi. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay'a teklifte bulundu. Şu an 4.5 milyon TL kazanan Altay, yeni sözleşmesini kabul etmesiyle birlikte 18 milyon TL garanti maaş alacak.

