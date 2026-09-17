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Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Fred, yeni takımında şov yaptı

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred, Brezilya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Deneyimli orta saha, Santos karşısında yaptığı 2 asistle Atletico Mineiro'nun Copa Sudamericana'da yarı finale yükselmesinde başrol oynadı.

Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Fred, yeni takımında şov yaptı
Burak Kavuncu

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, rövanşta Santos'u 4-2 mağlup ederek tur için umutlandı. Brezilya ekibi, seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

FRED'DEN İKİ ASİSTLİK ŞOV

Fenerbahçe den apar topar gönderilmişti! Fred, yeni takımında şov yaptı 1

Atletico Mineiro'nun tarihi geri dönüşünde Fred de performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın henüz 17. saniyesinde Bernard'ın kaydettiği golde asisti yapan isimdi. Fred, 20. dakikada Reinier'in attığı golde de takım arkadaşına servis yaparak mücadeledeki asist sayısını 2'ye çıkardı.

Deneyimli orta saha, Atletico Mineiro'nun 4-2'lik galibiyetinde önemli rol oynarken takımının yarı final biletini almasında da pay sahibi oldu.

PENALTIYI KAÇIRDI AMA TURU GETİRDİLER

Fenerbahçe den apar topar gönderilmişti! Fred, yeni takımında şov yaptı 2

Fred, karşılaşmanın ardından seri penaltı atışlarında ise istediğini yapamadı.

Atletico Mineiro'nun penaltı serisinde kullandığı vuruş Santos kalecisi Gabriel Brazao tarafından kurtarıldı. Ancak Brezilya ekibi diğer atışlarda hata yapmayarak seriyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI, ATLETİCO MİNEİRO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fenerbahçe den apar topar gönderilmişti! Fred, yeni takımında şov yaptı 3

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Santos karşısında yaptığı 2 asistle birlikte Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro formasıyla toplam asist sayısı 3'e yükseldi. Fred'in ayrıca takımında 1 golü bulunuyor.

Atletico Mineiro, Santos'u eleyerek Copa Sudamericana'da üst üste üçüncü kez yarı finale çıkarken, Fred de tarihi geri dönüşün önemli parçalarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Atletico Mineiro fenerbahçe fred santos
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