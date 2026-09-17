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TFF, yeni yayın ihalesinin tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027'de yapılacağını açıkladı.

TFF, yeni yayın ihalesinin tarihini açıkladı!
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni yayın ihalesinin yapılacağı tarihi açıkladı. Türk futbolunun yayın hakları için düzenlenecek ihale, 13 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek ve yeni dönemin yayıncısı bu süreçte şekillenecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

TFF, yeni yayın ihalesinin tarihini açıkladı! 1

FF'den yayın ihalesi ile ilgili açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Genel Skreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ile Av. Erkan Kıraç da yer aldı.

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplerimize daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Öte yandan, toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenmiş olup, ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi."

İŞTE İHALEYE GİRMESİ BEKLENEN ŞİRKETLER

TFF, yeni yayın ihalesinin tarihini açıkladı! 2

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için yapılması planlanan ihaleye girmesi beklenen şirketler belli oldu. TRT, Saran Group, Turkcell, Türk Telekom ve beIN Media Group yayın ihalesinde yer almak için hazırlık yapıyor. Rekabetin artmasıyla yayın haklarından elde edilecek yıllık gelirin 400 milyon dolara ulaşabileceği belirtilirken, ihalenin 13 Ocak 2027'de yapılacağı açıklandı.

DİJİTAL PLATFORMLAR DA DEVREDE

TFF, yeni yayın ihalesinin tarihini açıkladı! 3

Futbolun paydaşları, yayın ihalesinde yıllık bedelin yaklaşık 150 milyon dolardan 400 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyor. Yeni dönemde pazarlama formatının da değişmesi planlanırken, dijital platformların da yayın sürecine dahil olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig yayın ihalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
geçen seferde TRT kazandı ve çekildi...bu iş TRT ye yakışır tüm alt yapıya sahip.. bütün millet ip TV kullanıyor bunu sadece TRT bitirir
Bu sene dahil değil sanırım seneye geçerli. Kazanan seneye yayın hakkını alacak,bu sene dahil olursa cinnet çıkar ülkede o kadar üye var ki.
bu kalitesiz lige 100 milyon bile fazla
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