Fenerbahçe Avrupa'da istediğini aldı! Kanarya Hollanda'dan 1 puan ile dönüyor

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Twente ile kozlarını paylaştı. Grolsch Veste stadyum'unda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Sarı - lacivertliler golü Dusan Tadic ile kaydetti. Ev sahibi ekip ise golü Michel Vlap'ın ayağından buldu.

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu.

Jose Mourinho, Twente karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ikilisi yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise İrfan Can Kahveci boy gösterdi. Serbastian Szymanski santrforu desteklerken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.

BECAO - DJIKU İLK KEZ

Fenerbahçe teknik heyeti, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar'ın yokluğunda bu ikiliyi stoperde tercih etti.

TADIC ESKİ MEVKİSİNDE

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı.