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El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray’ın 12. Fransız futbolcusu oldu

Galatasaray’ın yeni transferi 21 yaşındaki futbolcu El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların tarihindeki 12. Fransız futbolcu oldu.

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray’ın 12. Fransız futbolcusu oldu
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, beşinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi RB Leipzig’de forma giyen Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Aslan, Bitshiabu’nun geçici transferi için kulübüne 2 milyon euro ödeyecek.

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 220. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. El Chadaille Bitshiabu, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek 12. Fransız futbolcusu olacak.

Galatasaray’da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele ve Lesley Ugochukwu forma giydi.

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