SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı!

23.07.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu transferden ne kadar bonservis alacağı da belli oldu.

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yıldız oyuncu Hoffenheim ile el sıkıştı.

12 MİLYON EURO

135a3472439a44bb80819bca9726e140

Önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildi.

BONUSLARLA 15'E ÇIKABİLİR

b20750b6361f4002bbd265482dd18343

12 milyon euro nakit alacak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYORDU

d2d3d9b54c9441459028a666b19d7804

Attila Szalai'yi kadroda düşünmeyen İsmail Kartal'ın bu transferden bir hayli mutlu olduğu ve Attila Szalai'den gelen parayı yeni kaynaklara yatıracağı gelen haberler arasında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor!Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor!
Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması!Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması!
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Attila Szalai fenerbahçe erden kulübün 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.