Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yıldız oyuncu Hoffenheim ile el sıkıştı.
Önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildi.
12 milyon euro nakit alacak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.
Attila Szalai'yi kadroda düşünmeyen İsmail Kartal'ın bu transferden bir hayli mutlu olduğu ve Attila Szalai'den gelen parayı yeni kaynaklara yatıracağı gelen haberler arasında...