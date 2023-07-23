Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından yıldız oyuncu Hoffenheim ile el sıkıştı.

12 MİLYON EURO

Önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenilen Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis kazandıracağı öğrenildi.

BONUSLARLA 15'E ÇIKABİLİR

12 milyon euro nakit alacak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL KADRODA DÜŞÜNMÜYORDU

Attila Szalai'yi kadroda düşünmeyen İsmail Kartal'ın bu transferden bir hayli mutlu olduğu ve Attila Szalai'den gelen parayı yeni kaynaklara yatıracağı gelen haberler arasında...

