Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon katılan ancak bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mergim Berisha, bu sezon başında yapılan transferlerin ardından kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutmuştu. Almanya Bundesliga'da şu ana kadar 3 maça çıkan Berisha, 1 gol - 1 asistlik performansla dikkat çekerken, verilen milli arada da adından söz ettirmeyi başardı.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

Alman basınında yer alan habere göre, Ausburg kulübü, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini alacak. Kontratında 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesi bulunan Alman oyuncunun bonservisi ödenip transfer edilecek.

FENERBAHÇE UMUDU KESMİŞTİ

Fenerbahçe'nin umudu kestiği oyuncuların başında gelen Berisha'nın bu performansı sarı-lacivertlileri mutlu etti. 4 milyon Euro gibi bir bedelle satılacak olan Berisha'dan gelecek bu para transfere harcanacak.



