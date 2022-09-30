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  4. Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...

30.09.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'nin hücum hattına yaptığı transferlerin ardından 4. santrfor konumuna düşen ve kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı. Alman oyuncunun gösterdiği performans sonrası bonservisinin alınmasına karar verildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Berisha'ya talip var! Talih kuşu kondu...
Mergim Berisha

Mergim Berisha

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Augsburg
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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon katılan ancak bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mergim Berisha, bu sezon başında yapılan transferlerin ardından kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutmuştu. Almanya Bundesliga'da şu ana kadar 3 maça çıkan Berisha, 1 gol - 1 asistlik performansla dikkat çekerken, verilen milli arada da adından söz ettirmeyi başardı.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

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Alman basınında yer alan habere göre, Ausburg kulübü, Fenerbahçe'den Berisha'nın bonservisini alacak. Kontratında 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesi bulunan Alman oyuncunun bonservisi ödenip transfer edilecek.

FENERBAHÇE UMUDU KESMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin umudu kestiği oyuncuların başında gelen Berisha'nın bu performansı sarı-lacivertlileri mutlu etti. 4 milyon Euro gibi bir bedelle satılacak olan Berisha'dan gelecek bu para transfere harcanacak.


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