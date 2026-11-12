Fenerbahçe'den ayrılan Dirk Kuyt'a sürpriz talip! Tehlikeli görev

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Dirk Kuyt için ülkesinden sürpriz bir iddia geldi. Hollandalı teknik adamın, ligde zor günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan bir takımın başına geçebileceği öne sürüldü.

UTRECHT, DİRİK KUYT'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Hollanda temsilcisi Utrecht, teknik direktörlük koltuğu için Dirk Kuyt'ı gündemine aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan kulübün, deneyimli çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

KÜME DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

Hollanda Ligi'nde 12 puanla küme düşme bölgesinin hemen üzerinde bulunan Utrecht'te teknik direktör Anthony Correia'nın geleceği tartışılıyor. Kulüp yönetiminin milli ara sırasında Correia ile yollarını ayırma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Utrecht'in yeni teknik direktör konusunda son kararını Dirk Kuyt ile yapılacak görüşmenin ardından vermesi bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının görevi kabul etmesi halinde ilk hedefi, takımı küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak olacak.