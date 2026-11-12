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Fenerbahçe'den ayrılan Dirk Kuyt'a sürpriz talip! Tehlikeli görev

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerini üstlenen Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübe veda etmişti. Hollandalı çalıştırıcının kariyerine ülkesinde devam edebileceği ve kendisini oldukça zorlu bir mücadelenin beklediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Dirk Kuyt'a sürpriz talip! Tehlikeli görev
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Dirk Kuyt için ülkesinden sürpriz bir iddia geldi. Hollandalı teknik adamın, ligde zor günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan bir takımın başına geçebileceği öne sürüldü.

UTRECHT, DİRİK KUYT'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe den ayrılan Dirk Kuyt a sürpriz talip! Tehlikeli görev 1

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Hollanda temsilcisi Utrecht, teknik direktörlük koltuğu için Dirk Kuyt'ı gündemine aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan kulübün, deneyimli çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

KÜME DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

Fenerbahçe den ayrılan Dirk Kuyt a sürpriz talip! Tehlikeli görev 2

Hollanda Ligi'nde 12 puanla küme düşme bölgesinin hemen üzerinde bulunan Utrecht'te teknik direktör Anthony Correia'nın geleceği tartışılıyor. Kulüp yönetiminin milli ara sırasında Correia ile yollarını ayırma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Utrecht'in yeni teknik direktör konusunda son kararını Dirk Kuyt ile yapılacak görüşmenin ardından vermesi bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının görevi kabul etmesi halinde ilk hedefi, takımı küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Teknik direktör Dirk Kuyt
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