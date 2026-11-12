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Üç penaltı kurtarıp finale taşıdı! Muslera kariyer maçıyla veda ediyor

Galatasaray tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldıktan sonra kariyerini Arjantin'de sürdürüyordu. Estudiantes forması giyen 40 yaşındaki kalecinin, Güney Amerika futbolunun en büyük organizasyonlarından birinde oynayacağı finalin ardından eldivenlerini asacağı belirtildi.

Üç penaltı kurtarıp finale taşıdı! Muslera kariyer maçıyla veda ediyor
Burak Kavuncu

Galatasaray'da 14 yıl boyunca sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera'dan futbolseverleri üzecek haber geldi. Uruguaylı file bekçisinin kariyerini unutulmaz bir finalle noktalama kararı aldığı öne sürüldü.

MUSLERA, LIBERTADORES FİNALİYLE FUTBOLA VEDA EDECEK

Üç penaltı kurtarıp finale taşıdı! Muslera kariyer maçıyla veda ediyor 1

El Espectador Deportes'in haberine göre Fernando Muslera, 28 Kasım'da Palmeiras ile oynanacak Copa Libertadores finalinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracak.

2025-2026 sezonunun başında Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e transfer olan deneyimli kaleci, böylece kariyerinin son maçına kıtalararası kupanın finalinde çıkmış olacak.

FLAMENGO KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ

Üç penaltı kurtarıp finale taşıdı! Muslera kariyer maçıyla veda ediyor 2

Fernando Muslera, Flamengo ile oynanan yarı final mücadelesinde sergilediği performansla takımını finale taşıyan isimlerden biri oldu. Seri penaltı atışlarında rakibin üç vuruşunu kurtaran Uruguaylı file bekçisi, 40 yaşında Copa Libertadores finaline çıkma başarısı gösterdi.

MUSLERA'NIN KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Üç penaltı kurtarıp finale taşıdı! Muslera kariyer maçıyla veda ediyor 3

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Uruguay temsilcisi Montevideo Wanderers'ta başlayan Muslera, kariyeri boyunca önemli kulüplerin formasını giydi.

Uruguay'da Nacional ile de görev yapan tecrübeli kaleci, Avrupa kariyerinde Lazio ve Galatasaray'da oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte 14 yıl geçiren Muslera, 2025-2026 sezonunun başında Estudiantes'e imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Uruguay futbolunun yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olan Muslera'nın, Palmeiras karşısındaki final mücadelesiyle profesyonel kariyerine nokta koyması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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