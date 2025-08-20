SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'dan Süper Lig için olay sözler!

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tutan Edin Dzeko, İtalyan basınına Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'dan Süper Lig için olay sözler!
Berker İşleyen
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fiorentina
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK BASKI VAR"

Fenerbahçe den ayrılan Dzeko dan Süper Lig için olay sözler! 1

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Dzeko "Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık." ifadelerini kullandı.

"TALISCA PENALTIYI KAÇIRINCA..."

Fenerbahçe den ayrılan Dzeko dan Süper Lig için olay sözler! 2

Dzeko ayrıca "Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek… Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Benfica Benfica

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü!Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü!
Süper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferiSüper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika dzeko fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Süper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferi

Süper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferi

Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Rıdvan Dilmen'in o sözleri olay yarattı!

Rıdvan Dilmen'in o sözleri olay yarattı!

Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...

Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.