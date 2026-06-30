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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor, kariyerine Hollanda'da devam edecek. Tecrübeli futbolcunun yeni kulübü, transferi resmen duyururken takıma katılacağı tarihi de açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!
Burak Kavuncu
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Emre Mor'un yeni adresi netleşti. Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran milli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe den ayrılan Emre Mor un yeni takımı belli oldu! 1

NEC Nijmegen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takıma katılacağını duyurdu. Kulüp açıklamasında, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım antrenmanlarında yer alacağı ifade edildi.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

Fenerbahçe den ayrılan Emre Mor un yeni takımı belli oldu! 2

2022-2023 sezonu öncesinde Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, sarı-lacivertli formayla geçirdiği dönemin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Eredivisie'de NEC Nijmegen başarısı için mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Hollanda fenerbahçe
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