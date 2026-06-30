Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Emre Mor'un yeni adresi netleşti. Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran milli futbolcu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

NEC Nijmegen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takıma katılacağını duyurdu. Kulüp açıklamasında, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım antrenmanlarında yer alacağı ifade edildi.

HOLLANDA'DA YENİ SAYFA

2022-2023 sezonu öncesinde Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, sarı-lacivertli formayla geçirdiği dönemin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Eredivisie'de NEC Nijmegen başarısı için mücadele edecek.