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Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bu sezon tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu transferde birçok ismi kadrosuna katarken bazı isimlerle de yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in Galatasaray'a dönme hazırlığında olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor!

Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan ve Mevlüt gibi isimlerle de yollarını ayırdı.Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Erol Bulut yönetiminde sarı lacivertliler 11 puanla Süper Lig 2. sırasında yer alıyorlar.Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ederken dün gece resmi siteden Garry Rodrigues ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

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AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada; Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues’in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad’a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' dendi.

HIZLI KANAT İSTİYOR

Transfer sezonunda istediği isimlerin kadroya katılmamasından rahatsız olan ve kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray'da Fatih Terim şimdiden çalışmalara başladı.Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Terim, Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katmak istiyor ancak pandemi döneminde takımdan erken ayrılması ve Monaco'lu yöneticilerin bu anlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor olduğu öğrenildi.

SICAK BAKIYOR

Transferin son gününde Garry Rodrigues'in için nabız yoklayan sarı kırmızılıların devre arasında yıldız kanat oyuncusunu kadroya katmak istediği öğrenildi. İstanbul'u seven Rodrigues'in de eski takımına sıcak baktığı iddia edildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
la gelmesin kimsede şu gs küme düşüer inaşlalh hakediyor başkan ve saz ekipleri
Gel adamım yerin burası senin... Kuşlarda olmayacağı belliydi...
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