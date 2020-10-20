Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor!

Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan ve Mevlüt gibi isimlerle de yollarını ayırdı.Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Erol Bulut yönetiminde sarı lacivertliler 11 puanla Süper Lig 2. sırasında yer alıyorlar.Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ederken dün gece resmi siteden Garry Rodrigues ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada; Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues’in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad’a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' dendi.