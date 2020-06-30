SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Moses Inter'de, Slimani Monaco'da, Ayew Swansea City'de, Valbuena Olympiakos'ta, Skrtel Başakşehir'de, Cocu da Derby County'nin başında çok farklı performanslar sergiledi.

Fenerbahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor

Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezonda ligin bitimine beş hafta kala lider Başakşehir'in 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon takımdan ayrılan oyuncuların gittikleri takımlarda sergiledikleri üst düzey performans dikkat çekiyor.

Son olarak devre arasında takımdan ayrılan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses, önceki gün yeni takımı Inter'in Parma'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golün asistini yaparken, İtalya'da manşetleri süsledi. 224 dakika forma giydiği Inter formasıyla iki asist yapan Moses'ın önümüzdeki sezon İtalyan takımının rotasyonunun önemli bir parçası olması beklenirken Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra coşanların listesi Moses ile sınırlı değil.

BÜYÜK YÜKSELİŞ

Geçen yıl Fenerbahçe formasıyla ligde çok eleştirilen Islam Slimani, bu sezon Monaco'da 18 maça dokuz gol ve yedi asist sığdırırken yeniden transfer piyasasının en gözde forvetlerinden biri oldu.

Andre Ayew ise takımı Swansea City'nin Premier Lig'e dönme yolundaki en önemli kozu durumda. Championship'te 37 karşılaşmada 13 gol ve beş asist yapan 30 yaşındaki futbolcunun adı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham ile anılıyor.

Mathieu Valbuena da Olympiakos'ta 35 maçta 8 gol ve 23 asist ile 31 gole doğrudan katkı sağladı.

Başakşehir'de 16 maçta 3 gol atan Martin Skrtel ise Başakşehir formasıyla şampiyonluğa yakın.

Phillip Cocu da Derby County'de son dört maçını kazanıp takımını Premier Lig'e yaklaştırdı. (Türkiye)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ali Koç'tan 3 isim için flaş karar!Ali Koç'tan 3 isim için flaş karar!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

Emre'den G.Saray'ı çıldırtacak hamle!

Emre'den G.Saray'ı çıldırtacak hamle!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri

F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ali koca madalya takmak lazim.bu başarıları icin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor

F.Bahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor!

Fenerbahçe'de 3'lü jübile hazırlığı

Ali Koç'tan 3 isim için flaş karar!

Michael Frey'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından ilk ayrılık Gigi Datome

F.Bahçe'de Obra'nın ardından flaş ayrılık!

Isla'ya iki İspanyol kulübünden resmi teklif!

F.bahçe'den ayrıldı... Teklif yağıyor!

Emre Belözoğlu, Emre Kılınç için devreye girdi

Emre'den G.Saray'ı çıldırtacak hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.