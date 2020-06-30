Fenerbahçe'den ayrılan göz kamaştırıyor

Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezonda ligin bitimine beş hafta kala lider Başakşehir'in 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon takımdan ayrılan oyuncuların gittikleri takımlarda sergiledikleri üst düzey performans dikkat çekiyor.

Son olarak devre arasında takımdan ayrılan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses, önceki gün yeni takımı Inter'in Parma'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golün asistini yaparken, İtalya'da manşetleri süsledi. 224 dakika forma giydiği Inter formasıyla iki asist yapan Moses'ın önümüzdeki sezon İtalyan takımının rotasyonunun önemli bir parçası olması beklenirken Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra coşanların listesi Moses ile sınırlı değil.

BÜYÜK YÜKSELİŞ

Geçen yıl Fenerbahçe formasıyla ligde çok eleştirilen Islam Slimani, bu sezon Monaco'da 18 maça dokuz gol ve yedi asist sığdırırken yeniden transfer piyasasının en gözde forvetlerinden biri oldu.

Andre Ayew ise takımı Swansea City'nin Premier Lig'e dönme yolundaki en önemli kozu durumda. Championship'te 37 karşılaşmada 13 gol ve beş asist yapan 30 yaşındaki futbolcunun adı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham ile anılıyor.

Mathieu Valbuena da Olympiakos'ta 35 maçta 8 gol ve 23 asist ile 31 gole doğrudan katkı sağladı.

Başakşehir'de 16 maçta 3 gol atan Martin Skrtel ise Başakşehir formasıyla şampiyonluğa yakın.

Phillip Cocu da Derby County'de son dört maçını kazanıp takımını Premier Lig'e yaklaştırdı. (Türkiye)

