Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında olay yaratan iddia! Portekiz basınına ilk kez konuştu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho için dış basında onlarca haber yapıldı. Portekizli çalıştırıcının alacağı tazminat gündem olurken Fenerbahçe'nin Mourinho'ya toplamda 15 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. Ayrılığı sonrası Portekiz'e giden Jose Mourinho, kendisine sorulan sorulara da cevap verdi.

Emre Şen

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Mourinho'nun Fenerbahçe’den alacağı rakam 15 milyon Euro civarında olacak.

12 MİLYON EURO SÖYLENTİLERİ VARDI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sarı-lacivertlilerin Mourinho'ya tazminat olarak 12 milyon Euro ödeyeceği konuşulurken, İspanyol gazetesi Marca bu rakamın 15 milyon Euro olduğunu iddia etti.

TOPLAMDA 108 MİLYON EURO

Portekizli çalıştırıcı, 25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerden toplamda 108 milyon euroya yakın tazminat kazandı.

En yüksek tazminatını 2018 yılında Manchester United'dan ayrılırken alan Mourinho, İngiliz ekibinden 22 milyon euro kazanmıştı. Chelsea'den 2007'de aldığı 20,9 milyon euro ve Real Madrid'den 2013'te aldığı 19,7 milyon euro da listenin üst sıralarında yer alıyor. Roma'dan ayrılırken ise 2024'te 3,5 milyon euro almıştı.

Son olarak Fenerbahçe'nin ödediği 15 milyon euro, Mourinho'nun devasa tazminat gelirleri arasında dördüncü sırada yer buldu.

AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!

Portekiz'in Record gazetesine röportaj veren Mourinho, kendisine sorulan 'Fenerbahçe ile yollarınızın ayrılmasını bekliyor muydunuz?' sorusuna, "Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Ben buyum, bitti mi bitti." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

TÜRKİYE MACERASI 15 AY SÜRDÜ

Fenerbahçe’de 2. sezonuna başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Türkiye macerası yaklaşık 15 ay sürdü. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Mourinho, 2024-2025 sezonu başından itibaren Fenerbahçe’de 62 karşılaşmaya çıkarken, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

