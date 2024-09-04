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Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'in sözleşmesinde sürpriz detay!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 12:38
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Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme detayları kısa süre içinde ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'in sözleşmesinde sürpriz detay!
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMEDE SÜRPRİZ DETAY

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Fenerbahçe, Krunic'in olası sonraki satışından gelecek paranın %50'sini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Rade Krunic
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