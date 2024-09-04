Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'in sözleşmesinde sürpriz detay!

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMEDE SÜRPRİZ DETAY

Fenerbahçe, Krunic'in olası sonraki satışından gelecek paranın %50'sini alacak.