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Fenerbahçe'den ayrılan Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne'in yeni adresi Zalgiris oldu.

Fenerbahçe'den ayrılan Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!

Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşmiş, 28 yaşındaki pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne takımdan ayrılmıştı.

Fransız pivot oyuncusunun yeni takımının Zalgiris olduğu açıklandı. Litvanya ekibi, Lauvergne'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren sakatlıklarla buluşan ve pek fazla forma giyemeyen Lauvergne, EuroLeague'de geçtiğimiz sezon 6.3 sayı, 2.7 ribaund ve 13 dakika ortalamalarıyla oynadı.

4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen Fransız oyuncu Türkiye Ligi'nde ise 10.5 sayı, 6.7 ribaund, 2 asist ve 22 dakika ortalamalı bir performans sergiledi.

(SPORX)

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