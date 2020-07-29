Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Galatasaray yolunda

Süper Lig'de sezona hayal kırıklığı ile nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatasaray'da, tüm gözler transfere çevrildi.Takımda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Aslan, bu isimlerin yerlerine düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yönelecek.Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

TERİM AÇIKLAMIŞTI

Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da şu ana kadar Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden dolayı maaş bütçesi oldukça rahatlayan Aslan, Babel, Diagne, Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimleri de elden çıkartarak düşük bütçeli bir takım kurmanın peşinde.Bu doğrultuda Emre Kılınç ile anlaşmaya varan Galatasaray'a bir müjde de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yıldız ismin menajerinden geldi.