Fenerbahçe'den ayrıldı, Como'ya transfer oldu! Diego Carlos yeni takımın göz kamaştırıyor

Fenerbahçe’den sezon başında Como’ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak giden Diego Carlos, İtalya’da istikrarı yakaladı.

FENERBAHÇE DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa’dan transfer edilen Brezilyalı stoper, Fenerbahçe formasıyla sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maçta görev alabilmişti. Ancak yaz aylarında Serie A ekibi Como’ya geçen deneyimli savunmacı, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

COMO’DA DÜZENLİ OYNAMAYA BAŞLADI

32 yaşındaki futbolcu, Como formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada görev yaptı ve bunların 7’sine ilk 11’de başladı. Böylece Fenerbahçe’deki toplam maç sayısını şimdiden geride bıraktı.

FABREGAS’IN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

Teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Diego Carlos, savunmada güven veren yapısıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı stoperin forma giydiği son 5 maçta Como’nun kalesinde yalnızca 1 gol görmesi de bu güvenin en somut göstergesi oldu.