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Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında kabusu yaşadı! Attila Szalai'den talihsiz başlangıç...

19.08.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'nin yeni takımındaki ilk maçı adeta kabusa döndü. Macar savunmacı, Freiburg'a karşı oynanan müsabakada kendi ağlarını sarstı ve Almanya'daki futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan müsabaka, Freiburg'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Attila Szalai'nin performansı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olan Macar savunmacı, talihsiz bir başlangıç yapmış oldu.

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  1. dakikada sol kanattan gelişen Freiburg atağında ceza sahasına yapılan ortaya ters bir vuruş yapan Szalai, meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu.

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İlk yarı boyunca oldukça kötü bir performans sergileyen Attila Szalai, ikinci devrenin başında ise yerini Kevin Vogt'a bıraktı.

Szalai'nin yeni takımındaki ilk lig maçındaki performansı ise Almanya'da gündem oldu.

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