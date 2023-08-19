Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında kabusu yaşadı! Attila Szalai'den talihsiz başlangıç...

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan müsabaka, Freiburg'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Attila Szalai'nin performansı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olan Macar savunmacı, talihsiz bir başlangıç yapmış oldu.

dakikada sol kanattan gelişen Freiburg atağında ceza sahasına yapılan ortaya ters bir vuruş yapan Szalai, meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu.

İlk yarı boyunca oldukça kötü bir performans sergileyen Attila Szalai, ikinci devrenin başında ise yerini Kevin Vogt'a bıraktı.

Szalai'nin yeni takımındaki ilk lig maçındaki performansı ise Almanya'da gündem oldu.

