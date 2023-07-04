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  4. Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına dünya yıldızını istiyor! Akılalmaz teklif

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına dünya yıldızını istiyor! Akılalmaz teklif

04.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile kazanılan Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından takıma veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutarken, yönetimden dünyaca ünlü yıldız ismi istedi. Al Hilal yönetiminin yaptığı teklif ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına dünya yıldızını istiyor! Akılalmaz teklif

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Sarı-Lacivertliler'e veda ederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutan ve Jorge Jesus yeni takımıyla da 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

"BURAYA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

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Portekizli çalıştırıcı daha önce de çalıştırdığı Al Hilal'e imza atmasının ardından “Yeniden buraya döndüğüm için mutluyum. Takımı ileriye taşımak ve kupalar kazanmak için sıkı şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

YILDIZ İSMİ İSTİYOR

Yeni takımıyla çalışmalara hızlı başlayan tecrübeli hoca takımdaki eksik mevkileri belirlerken yönetime ilk talebini iletti. Jesus Al Hilal yönetimine geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup’ı kazanan Manchester City’nin yıldızlarından Bernando Silva’nın alınması yönünde talimat verdi.

AKILALMAZ TEKLİF

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Bu gelişmenin ardından harekete geçen Al Hilal kurmayları Portekizli yıldıza haftalık 930 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. City’de haftalık 200 bin Euro kazanan tecrübeli oyuncu ise henüz bu teklife yanıt vermedi.


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