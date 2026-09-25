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Fenerbahçe'den ayrılmak istiyordu! Dev kulüpler peşine düştü

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı'na davet edildi. Genç oyuncu, Yeşil Burun Adaları ve Liberya maçlarında kendisini yeniden göstermeye çalışacak. Nene'yi takip eden Avrupa kulüplerinin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyordu! Dev kulüpler peşine düştü
Cevdet Berker İşleyen
Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı'ndan davet aldı. 23 yaşındaki futbolcu, Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme maçında görev yapabilir.

Sarı-lacivertli takımda henüz hiçbir resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Nene, sezonun geride kalan bölümünde gol veya asist katkısı da veremedi. Düzenli forma giyememesi, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

GÖZLERİ AVRUPA'DAN GELECEK TEKLİFLERDE

Nene, milli takım arasında kendisini yeniden gösterebilmek için önemli bir fırsat yakaladı. Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları, 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile oynayacağı karşılaşmalar, oyuncunun performansını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Mali Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Nene, iki maçta göstereceği performansla hem milli takımdaki konumunu güçlendirmeyi hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

HEDEF LİGUE 1

Fenerbahçe den ayrılmak istiyordu! Dev kulüpler peşine düştü 2

Nene'nin performansı yalnızca Mali'de değil, Avrupa'da da yakından takip ediliyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında Fransa Ligue 1 ekiplerinin bulunduğu belirtilirken, devre arasında orta sıra takımlarının Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini değerlendiren Nene için milli takım formasıyla oynayacağı iki karşılaşma, kariyerindeki bir sonraki adım açısından önemli bir vitrin olacak.

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