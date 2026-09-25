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Süper Lig'de yayıncı kuruluş değişebilir! Dünyaca ünlü dev şirket talip oldu: Teklif dudak uçuklattı

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarında yeni dönem için geri sayım başladı. TFF'nin belirlediği ihale tarihi yaklaşırken, yayıncı adayları ve masadaki rakamlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dev şirketin hazırladığı teklifin boyutu ise gündeme damga vuracak cinsten.

Süper Lig'de yayıncı kuruluş değişebilir! Dünyaca ünlü dev şirket talip oldu: Teklif dudak uçuklattı
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayın dönemi için ihale tarihini belirledi. Yayın haklarının yeni sahibi için 13 Ocak 2027'de düzenlenecek ihalede, kulüplerin beklentilerinden teknik standartlara kadar birçok kriter değerlendirilecek.

İHALE KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Süper Lig de yayıncı kuruluş değişebilir! Dünyaca ünlü dev şirket talip oldu: Teklif dudak uçuklattı 1

TFF tarafından hazırlanan ihale sürecinde görev yapacak Yayın İhalesi Komisyonu da şekillendi. Komisyonun içerisinde TFF temsilcilerinin yanı sıra Kulüpler Birliği'nden üç, 1. Lig'den ise bir temsilci bulunacak.

Komisyon, ihale öncesinde yayın modeli, kulüplerin beklentileri, ekonomik koşullar ve teknik gereklilikler üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Hazırlanacak çerçevenin ardından ihale şartnamesinin oluşturulması için Avrupa'da yayın hakları ve spor yayıncılığı konusunda uzman bir şirketten destek alınacak.

YAYIN KALİTESİ ÖN PLANDA OLACAK

Süper Lig de yayıncı kuruluş değişebilir! Dünyaca ünlü dev şirket talip oldu: Teklif dudak uçuklattı 2

Yeni dönemde yayın ihalesinin yalnızca ekonomik teklif üzerinden şekillenmesi beklenmiyor. Teknik altyapı ve yayın kalitesi de ihalede belirleyici kriterler arasında yer alacak.

Şartnamede 4K yayın, görüntü çözünürlüğü, kullanılacak kamera sayısı, prodüksiyon standartları ve yayın güvenliği gibi teknik detayların kapsamlı şekilde yer alması planlanıyor. Böylece yayıncı kuruluşun yüksek bir bedel ödemesinin yanı sıra Avrupa'nın önemli ligleri seviyesinde yayın kalitesi sunması amaçlanıyor.

ÇOK SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig de yayıncı kuruluş değişebilir! Dünyaca ünlü dev şirket talip oldu: Teklif dudak uçuklattı 3

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre Amazon da Süper Lig yayın ihalesine katılmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre ABD merkezli şirket, Türkiye'deki futbol yayın haklarını elde etmek için 400 milyon dolara kadar çıkabilecek bir teklif üzerinde çalışma yürütüyor.

13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek ihale, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayın dönemindeki yayıncı kuruluşunun belirlenmesi açısından önemli bir süreç olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika yayın ihalesi
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