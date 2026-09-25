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UEFA Uluslar Ligi'nde Vedat Muriqi depremi! Olay gol sevinci başını yaktı: UEFA'dan tarihi ceza yolda

Fenerbahçe'nin gol makinesi Vedat Muriqi, Kosova formasıyla İrlanda Cumhuriyeti'ni yıktı ama yaptığı siyasi hareketle gündeme oturdu. Lahey'de ceza alan UÇK liderlerine tişörtle destek veren ve Beşiktaşlı Rashica'nın da katıldığı bu olay kutlama sonrası UEFA, yıldız golcünün biletini kesmek için harekete geçiyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Vedat Muriqi depremi! Olay gol sevinci başını yaktı: UEFA'dan tarihi ceza yolda
Emre Şen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe formasıyla Eyüpspor ağlarına tam 4 gol bırakarak fırtınalar estiren Vedat Muriqi, milli formayla da durdurulamıyor! UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Kosova'nın İrlanda Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştığı nefes kesen mücadelede sahneye çıkan tecrübeli golcü, 83. dakikada attığı kritik golle ülkesine 1-0'lık zaferi getirdi. Ancak yeşil sahalardaki bu kritik galibiyetten çok, Muriqi'nin ortalığı ayağa kaldıran o olay kutlaması geceye damga vurdu!

SAHA ORTASINDA SİYASİ ŞOV: RASHICA DA EŞLİK ETTİ!

Galibiyet golünün hemen ardından kameralara koşan yıldız forvet, formasının altındaki tişörtü göstererek adeta pimi çekilmiş bir bombayı kucağına bıraktı! Lahey'deki Uzman Odaları'nda mahkum edilen Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerine destek mesajı içeren tişörtünü tüm dünyaya sergileyen Muriqi'nin bu radikal şovuna, Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica da coşkuyla eşlik etti. İki Süper Lig yıldızının saha ortasındaki bu gövde gösterisi uluslararası basında şok etkisi yarattı.

LAHEY'İN TARİHİ KARARI VE UEFA'NIN AĞIR CEZA HAZIRLIĞI!

Bilindiği üzere, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi henüz çok kısa bir süre önce, 16 Eylül 2026 tarihinde flaş bir karara imza atmıştı. Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve UÇK komutanı Hashim Thaçi ile diğer üst düzey liderler; cinayet, işkence ve kötü muamele gibi savaş suçlarından toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muriqi'nin bu tarihi karara yeşil sahalardan verdiği bu sert tepki sonrası gözler UEFA Disiplin Kurulu'na çevrildi. Siyasi mesajlara karşı sıfır tolerans politikası uygulayan UEFA'nın, Kosovalı yıldıza emsal niteliğinde ağır bir ceza vermek için acil koduyla dosyayı incelemeye alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir fenerbahça taraftarı olarak oyuncumuzun siyasetle işi olmamamlı en az 1 yıl futboldan men edilmelidir 😡😡😡😡
israil ve Netanyau dışında herkeze ceza var
turkiye liginde bile verirler fener lukakuya kaldi
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