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Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rossi'ye sürpriz talip!

31.07.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Rossi için Ankaragücü resmen devreye girdi. Rossi ile prensip anlaşmasına varan başkent ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelere hız verdi.

Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Diego Rossi'ye talip olan Ankaragücü, Uruguaylı oyuncu ile el sıkıştı.

"DIEGO ROSSI'Yİ İSTERİM"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Uruguaylı futbolcunun transferini açıklamıştı.

"Fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim" demişti.

ANKARAGÜCÜ'NDEN KİRALAMA TEKLİFİ

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Yeniden ABD'ye transfer olacağı konuşulan Rossi'ye istediği teklif gelmedi. Amerikan Ligi'nde transfer döneminin kapanmasına iki gün kalmasından dolayı bu transfer suya düştü. Başkent ekibi bu olayı fırsat bildi ve Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul edeceği gelen haberler arasında.

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