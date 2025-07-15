Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Dünya devine transfer oluyor... Atletico Madrid Dusan Tadic'i kadrosuna katıyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dusan Tadic’e İspanya devi Atletico Madrid talip oldu. Yıldız futbolcu ile anlaştığı iddia edilen Madrid ekibi, yakın bir zamanda oyuncuyu kadrosuna katacak.

AJAX’A TRANSFER OLMASI BEKLENİYORDU!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve adı sık sık eski takımı Ajax ile anılan sol kanat oyuncusu, Ajax’ta yapılan teknik direktör değişikliği sebebiyle Hollanda ekibine gidemedi. Yenş teknik direktör Heitinga, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da Tadic transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA PERFORMANSI

Süper Lig'de Fenerbahçe forması altında iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol atıp, 35 de asist yaptı.