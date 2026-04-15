Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Jose Mourinho geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna veda etmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak Portekiz devi Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Avrupa'da sular durulmuyor.

Portekiz Premier Ligi'nde geride kalan 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan deneyimli çalıştırıcı, rotasını yeniden Ada'ya çevirebilir.

NEWCASTLE UNITED İÇİN MOURINHO SESLERİ

İngiliz spor basınının saygın organlarından talkSPORT'un gündeme bomba gibi düşen özel haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu bir numaralı aday olarak belirledi.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından 14. sıraya kadar gerileyerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan siyah-beyazlılarda, mevcut teknik direktör Eddie Howe'un koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Kulüp yönetiminin, Howe ile yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF: KÜRESEL MARKA DEĞERİ VE AVRUPA

Newcastle United'ın zengin sahiplerinin Mourinho ısrarının arkasında ise sadece saha içi sonuçları yatmıyor. İngiliz devinin kurmayları, takımı yeniden Avrupa arenasına taşıyabilecek tecrübeye sahip olmasının yanı sıra, kulübün küresel marka değerini ve prestijini bir anda zirveye çıkaracak "Şampiyon" karakterli bir profil arıyor. Bu tanıma en çok uyan ismin Jose Mourinho olması, İngiliz ekibinin Portekizli hoca için girişimlerini hızlandırmasına neden oldu.