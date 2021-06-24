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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması

24.06.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kongreye katılmama kararının ardından resmi site üzerinden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanları Aziz Yıldırım'ın Olağan Genel Kurulu öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanmalarının reddedildiğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi ve Yıldırım'ı kongreye davet etti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın, bu akşam saatleri itibariyle yaptığı açıklamayı takip ettik.

Stadımızın Maraton Tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki:

Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına,

tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım'ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış;

Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium Otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü'nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca açıklamada belirtilen "kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz" mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki;

Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe'nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir.

Kendisinden beklentimiz, bugün canlı yayında söz vermiş olduğu gibi Eski Başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçemizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir.

Saygılarımızla,"

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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