Fenerbahçe'den Bakasetas için yeni hamle!

Süper Lig'de Başakşehir galibiyetiyle moral bulan ve haftayı bay geçen Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok isteği yıldız oyuncu için harekat başlattı. Sarı-lacivertli kulüpte ilk hedef, Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadroya katmak.

Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde ikinci Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

2,5 MİLYON EURO TEKLİF VE TAKAS FORMÜLÜ

5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor.

700 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Alanyaspor, 27 yaşındaki Yunan futbolcuyu 700 bin euro karşılığında AEK'ten 2019 yılında transfer etmişti.

“PELKAS KARDEŞİM GİBİ”

Bakasetas daha önce Fenerbahçe'de forma giyen yurttaşı Dimitrios Pelkas'la ilglii olarak, "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim" ifadelerini kullanmıştı.

