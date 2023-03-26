Fenerbahçe'den Barcelona'ya Arda hediyesi!

Arda Güler, birçok Avrupa devinin takip listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu için son olarak Barcelona'nın adı masaya geldi. Sözleşmesinde yer alan madde gereği sezon sonunda çok ucuza takımdan ayrılma ihtimali olan Arda ile ilgili İspanyol basını haberler yaptı.

500 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

İspanyollar, Arda Güler'i, Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda çok ucuza alabileceğini yazdı. Sezon sonuna kadar 500 dakikalık sınırı geçemeyeceği ifade edilen Arda'nın Barcelona'ya geleceği iddia edildi.

5 MİLYON EURO VERİLİP ALINACAK

Barcelona'nın 500 dakika olayını fırsat bilip 5 milyon euro'yu Fenerbahçe'nin kasasın yatırıp Arda Güler'i kadrosuna katacağı ifade edildi.



