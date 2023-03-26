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Fenerbahçe'den Barcelona'ya Arda hediyesi!

26.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sözleşmesinde yer alan '500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya Arda hediyesi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler, birçok Avrupa devinin takip listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu için son olarak Barcelona'nın adı masaya geldi. Sözleşmesinde yer alan madde gereği sezon sonunda çok ucuza takımdan ayrılma ihtimali olan Arda ile ilgili İspanyol basını haberler yaptı.

500 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

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İspanyollar, Arda Güler'i, Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda çok ucuza alabileceğini yazdı. Sezon sonuna kadar 500 dakikalık sınırı geçemeyeceği ifade edilen Arda'nın Barcelona'ya geleceği iddia edildi.

5 MİLYON EURO VERİLİP ALINACAK

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Barcelona'nın 500 dakika olayını fırsat bilip 5 milyon euro'yu Fenerbahçe'nin kasasın yatırıp Arda Güler'i kadrosuna katacağı ifade edildi.


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Arda Güler barcelona fenerbahçe sezon

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