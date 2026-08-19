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Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor! Dominik Livakovic için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Katalan ekibinin, bonservisini alacağı Hırvat kaleciyi bir yıllığına eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor! Dominik Livakovic için sürpriz iddia
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan tecrübeli eldiven Dominik Livakovic'in rotasını İspanya'ya çevirdiği iddia edildi.

BARCELONA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Hırvat basınından Index'in paylaştığı habere göre; LaLiga devi Barcelona, Hırvat kaleci ile prensip anlaşmasına vardı. Katalan ekibinin, bu transfer için Fenerbahçe yönetimiyle de el sıkıştığı ve sarı-lacivertli kulübe 3 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte çeşitli bonuslar ödeyeceği kaydedildi.

ÖNCE ZAGREB'E KİRALANACAK, SONRA DÖNECEK

Gerçekleşmesi beklenen transferin en dikkat çekici detayı ise Livakovic'in ilk sezonundaki adresi oldu. Haberin detaylarında, Barcelona'nın bonservisini alacağı tecrübeli file bekçisini doğrudan kadroya dahil etmeyeceği ve maç eksiği yaşamaması adına bir yıllığına eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralayacağı ifade edildi.

Hırvat kalecinin, ülkesinde geçireceği 1 yıllık kiralık sürecinin ardından sezon sonunda kalıcı olarak İspanya'ya döneceği ve Barcelona kadrosuna katılacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona fenerbahçe Dominik Livakovic
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