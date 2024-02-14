Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Teknik ekibe takviye için harekete geçildi

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli ekip son zamanlarda eleştirilen teknik odak noktası haline gelen teknik ekip için harekete geçti.

KALECİ ANTRENÖRÜ TRANSFER EDİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Hırvat iyi bir kaleci antrenörünü kısa süre içinde takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yönetim kısa süre içerisinde bu takviyeyi gerçekleştirerek hem taraftarın eleştirilerini hem de Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.





