SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Teknik ekibe takviye için harekete geçildi

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Teknik ekibe takviye için harekete geçildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, şimdi de teknik ekibe bir takviye için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli ekip son zamanlarda eleştirilen teknik odak noktası haline gelen teknik ekip için harekete geçti.

KALECİ ANTRENÖRÜ TRANSFER EDİLECEK

18aad8c6bfb1478ba11083a465471ebc

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Hırvat iyi bir kaleci antrenörünü kısa süre içinde takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yönetim kısa süre içerisinde bu takviyeyi gerçekleştirerek hem taraftarın eleştirilerini hem de Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muslera bavulunu toplayabilir! Yönetimden yıldız isim için beklenmedik kararMuslera bavulunu toplayabilir! Yönetimden yıldız isim için beklenmedik karar
Acun Ilıcalı 'ismini kenara yazın' demişti, öyle bir gol attı ki...Acun Ilıcalı 'ismini kenara yazın' demişti, öyle bir gol attı ki...
Şampiyonluk yorumu! "F.Bahçe'den bir adım önde, G.Saray şampi..."Şampiyonluk yorumu! "F.Bahçe'den bir adım önde, G.Saray şampi..."
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Dominik Livakovic Süper Lig transfer dönemi 10 süper li
En Çok Okunan Haberler
Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi!

İngiltere Acun'un Hull City'sini konuşuyor!

İngiltere Acun'un Hull City'sini konuşuyor!

Acun Ilıcalı 'ismini kenara yazın' demişti, öyle bir gol attı ki...

Acun Ilıcalı 'ismini kenara yazın' demişti, öyle bir gol attı ki...

Artık İspanyollar'ın da sabrı taştı! Ancelotti'ye demediklerini bırakmadılar

Artık İspanyollar'ın da sabrı taştı! Ancelotti'ye demediklerini bırakmadılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.