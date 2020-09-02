Fenerbahçe'den bir transfer daha! Bilal Budak İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha bünyesine katmayı başardı. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha futbolcusu Bila Budak'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın imza için İstanbul'da olacak.
7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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