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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Bilal Budak İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Bilal Budak yarın İstanbul’da olacak.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Bilal Budak İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha bünyesine katmayı başardı. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha futbolcusu Bila Budak'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın imza için İstanbul'da olacak.

7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

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