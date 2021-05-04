SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Burak Yılmaz transferi açıklaması

Fenerbahçe'den Burak Yılmaz transferi açıklaması

04.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz ile ilgili transfer haberlerini yaptığı resmi açıklama ile yalanladı.

Fenerbahçe'den Burak Yılmaz transferi açıklaması

Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısıPlajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı
Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attıDerbide Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
asparagas haber

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.