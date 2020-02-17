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Fenerbahçe'den Burhan Karaçam ve istifa açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Burhan Karaçam ve istifa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.

Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Karaçam Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
zorla tutun sıkıntı yok bu hafta Kadıköyde Galatasaray sizi yenince hepiniz kaçacaksınız zaten :))
Gelen gideni aratır dedikleri bu yönetim oldu
bu algida operasyonun bir parçası
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