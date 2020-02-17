Fenerbahçe'den Burhan Karaçam ve istifa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.

Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadeleri kullanıldı.

