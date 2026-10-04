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İtalya - Türkiye maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İtalya karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.

İtalya - Türkiye maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45’te İtalya’nın Bologna şehrinde bulunan Renato Dall’Ara Stadyumu’nda İtalya ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Lukas Fhndrich ise AVAR olarak görev alacak.

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Hakem son dakika milli takım
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