Fenerbahçe'den gönderilmişti! Talisca'dan olay paylaşım: Sadece bir ay içinde...

Fenerbahçe formasıyla sezona başlayan ancak daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Brezilyalı futbolcu, hayatında yaşadığı değişimlere ve inancına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Talisca, Tanrı'nın planlarını her zaman anlamanın mümkün olmadığını ancak zamanla yaşananların ardındaki nedenlerin ortaya çıktığını belirtti.

TALİSCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tecrübeli futbolcu, paylaşımında iyi bir insan ve profesyonel olmanın, ailesine sahip çıkmanın ve başkalarına yardım etmenin önemine değindi. İnsanların görünmeyen çabalarının da karşılıksız kalmayacağına inandığını ifade eden Talisca, hayatın zorlu dönemlerinde dahi iyilik yapmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Brezilyalı yıldızın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hayat çok çılgın. Bazen Tanrı'nın planlarını ya da hayatımızda bazı şeylerin neden gerçekleştiğini anlayamayız. Ancak doğru zamanda, O bize her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.

Tanrı hayatımızda inanılmaz şeyler yapar. Ve biz iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, iyi bir profesyonel olmaya, ailemize bakmaya ve her şeyi yürekten yapmaya çalıştığımızda, Tanrı'nın hiç kimsenin görmediği çabalarımızı bile gördüğüne inanıyorum.

Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.

Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.

Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.

Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.

Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."

BİR AYDA YAŞADIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Talisca'nın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise son bir ayda hayatında yaşanan değişimlere yönelik sözleri oldu. Geçmişte anlam veremediği bazı gelişmelerin aslında daha büyük bir planın parçası olduğunu düşündüğünü belirten futbolcu, bugün geldiği noktada şükrettiğini dile getirdi.

Yıldız oyuncunun bu sözleri, kariyerinde yaşadığı değişimlerin ardından yaptığı anlamlı bir değerlendirme olarak öne çıktı. Talisca ayrıca paylaşımıyla zor bir süreçten geçen insanlara umut vermeyi amaçladığını ifade etti.